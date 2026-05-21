L’apparecchio acustico come presidio di neuroprotezione
Negli ultimi anni, l’attenzione si è spostata sull’utilizzo dell’apparecchio acustico come strumento di neuroprotezione, andando oltre la sua funzione tradizionale di correzione uditiva. La ricerca scientifica ha evidenziato che la perdita dell’udito può avere implicazioni sul sistema nervoso, portando a un discorso più ampio sulla prevenzione e il trattamento precoce. L’interesse si concentra quindi su come questi dispositivi possano contribuire a tutelare la salute cerebrale, modificando il modo in cui vengono percepiti e usati quotidianamente.
“Per troppo tempo abbiamo considerato l’apparecchio acustico come un semplice rimedio estetico o funzionale legato all’avanzare dell’età, ma la scienza moderna ci impone oggi un radicale cambio di prospettiva poiché la perdita dell’udito non è un fenomeno isolato che riguarda esclusivamente le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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