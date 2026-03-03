Conclave 2025 cardinale trovato in possesso di cellulare durante cerimonia per elezione Papa apparecchio sequestrato

Durante il conclave del 2025, uno dei 133 cardinali presenti nella Cappella è stato trovato in possesso di un cellulare durante la cerimonia di elezione del nuovo Papa. L’apparecchio è stato immediatamente sequestrato e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla gestione delle norme durante il conclave.

Secondo quanto rivelato da un libro uscito domenica, uno dei 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina è stato trovato con un telefono cellulare in tasca, in violazione delle norme che impongono l'assoluto isolamento dal mondo esterno. Nel libro "L'elezione di Papa Leone XIV" dei giornalisti Elisabetta Piqué e Gerald O'Connell vengono svelati alcuni dei segreti dell'ultimo Conclave. Era la sera del 7 maggio 2025 e in Cappella Sistina i 133 cardinali elettori si apprestavano a dare inizio al Conclave per la successione di Papa Francesco, che avrebbe portato all'elezione di Leone XIV. La Gendarmeria vaticana dalla fine della mattinata di mercoledì 7 maggio 2025 aveva provveduto a sequestrare a tutti i cardinali elettori i dispositivi elettronici. Non è stata solo la lunghezza dell'ultima predica prima che iniziasse la votazione ad allungare i tempi del primo scrutinio dell'ultimo Conclave, ma anche un piccolo incidente tecnologico: un anziano cardinale aveva infatti dimenticato di avere addosso un telefono.