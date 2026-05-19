Negli ultimi anni, le tecnologie e le metodologie per l’apparecchio dentale sono cambiate notevolmente, offrendo opzioni più discrete e meno invasive. Oggi, le persone che desiderano correggere l’allineamento dei denti possono scegliere tra diversi sistemi, tra cui quelli trasparenti e rimovibili. La decisione su quando procedere e quale metodo adottare dipende da vari fattori clinici e personali, senza più le stesse limitazioni di un tempo. Le innovazioni nel settore rendono l’intervento più accessibile e meno visibile rispetto al passato.

L’evoluzione digitale ha cambiato completamente l’approccio: scansioni intraorali 3D, software di progettazione del sorriso e sistemi di simulazione permettono oggi di pianificare gli spostamenti dentali con estrema precisione, migliorando comfort, estetica e tempi di trattamento. Oggi l’ortodonzia non si occupa solo di allineare i denti, ma di creare armonia tra sorriso, funzione ed estetica del volto. Per capire meglio questa evoluzione, e come scegliere lo strumento giusto per la propria problematica, abbiamo intervistato il dottor Emanuele Puzzilli, medico odontoiatra. In tema di apparecchi per i denti, quali sono attualmente i più... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Apparecchio per i denti: come sceglierlo, quando e tutte le novità

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dopo 1 anno bye bye apparecchio

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