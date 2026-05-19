Apparecchio per i denti | come sceglierlo quando e tutte le novità
Negli ultimi anni, le tecnologie e le metodologie per l’apparecchio dentale sono cambiate notevolmente, offrendo opzioni più discrete e meno invasive. Oggi, le persone che desiderano correggere l’allineamento dei denti possono scegliere tra diversi sistemi, tra cui quelli trasparenti e rimovibili. La decisione su quando procedere e quale metodo adottare dipende da vari fattori clinici e personali, senza più le stesse limitazioni di un tempo. Le innovazioni nel settore rendono l’intervento più accessibile e meno visibile rispetto al passato.
L’evoluzione digitale ha cambiato completamente l’approccio: scansioni intraorali 3D, software di progettazione del sorriso e sistemi di simulazione permettono oggi di pianificare gli spostamenti dentali con estrema precisione, migliorando comfort, estetica e tempi di trattamento. Oggi l’ortodonzia non si occupa solo di allineare i denti, ma di creare armonia tra sorriso, funzione ed estetica del volto. Per capire meglio questa evoluzione, e come scegliere lo strumento giusto per la propria problematica, abbiamo intervistato il dottor Emanuele Puzzilli, medico odontoiatra. In tema di apparecchi per i denti, quali sono attualmente i più... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
dopo 1 anno bye bye apparecchio
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Apparecchio per i denti: come sceglierlo, quando e tutte le novitàUn tempo si trattava di una scelta piuttosto traumatica e socialmente invalidante. Ora, grazie alle nuove tecnologie e a strumenti sempre più innovativi, discreti e confortevoli, la procedura di allin ... vanityfair.it
Vorrei sistemare i denti… ma non voglio che si veda l’apparecchio. È una delle frasi che ascolto più spesso dagli adulti che desiderano iniziare un trattamento ortodontico. La paura che il sorriso appaia troppo metallico, che l’apparecchio cambi il modo di p facebook
Scontento dopo la rimozione dell’apparecchio. Qualche consiglio? reddit
Stiamo cominciando a capire perché parecchie cose … x.com
Gli adolescenti hanno un rapporto più sereno di un tempo con l’apparecchio fissoCon il suo sorriso semplice e vero – apparecchio compreso – Katia rappresenta le ragazze di oggi, fiere di mostrarsi per quello che sono ha scritto l’account Instagram di Miss Italia per presentare ... ilpost.it