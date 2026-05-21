L’Unione Europea si mostra disposta ad agire, considerando l’attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale. La decisione sembra essere in fase di valutazione, con i funzionari che stanno analizzando i requisiti necessari per procedere. La questione riguarda principalmente le implicazioni di questa misura e le condizioni che devono essere soddisfatte prima di avviare ufficialmente l’iter. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità europee si preparano a prendere una decisione definitiva.

L’Ue sembra persuasa. Ci sarebbero i presupposti per l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Mesi di pressing e una lettera inviata da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. Bruxelles valuterebbe la possibilità di concedere flessibilità non solo per le spese in difesa, ma anche per fronteggiare la strutturale crisi energetica. Non è un atto di generosità ma il riconoscimento tardivo che le «circostanze eccezionali» invocate da Roma ci sono. Non è sopraggiunto buonsenso. Ma la risposta ad una minaccia che Bruxelles ha preso sul serio. «Su richiesta di uno Stato membro (Meloni ndr)» recita il novellato Patto di stabilità e «e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'apertura Ue e la scommessa di Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Sullo stesso argomento

Meloni incassa l’apertura Ue sulle bollette: "Soddisfatta, sì a misure nazionali"dal nostro inviato a Bruxelles Al termine di un Consiglio europeo fiume, durato circa tredici ore, Giorgia Meloni si ferma per un breve punto stampa...

Leggi anche: La scommessa dell’Eroica Caffè, apertura in centro storico: “Cerchiamo personale”

L’umiliazione in mondovisione di quelli della #Flotilla che portavano cibo a Gaza che muore di fame. L’Italia che vibra e protesta, da Meloni a Mattarella: ora toglierà anche il veto che blocca la sospensione dell’accordo Ue-Israele? O basteranno le scuse ipocr x.com

L'Ue non chiude a Meloni: Ma per ora si usino i fondi esistentiL'Europa non chiude e non apre. Chiede tempo, prudenza. E, soprattutto, chiede di cominciare a usare tutte le risorse che ci sono, prima di guardare altrove. (ANSA) ... ansa.it

La lettera di Meloni a Von der Leyen, l'allarme sui conti e la scelta di agire: Cara Ursula, è l’ora di usare buon sensoNessuna telefonata preventiva alla destinataria, ma solo vie diplomatiche. Il canone della formalità serve a rendere bene la gravità del momento. Ieri mattina Giorgia Meloni, prima di lasciare la Grec ... roma.corriere.it