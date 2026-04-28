Domani apre ufficialmente in centro storico a Lucca il nuovo Eroica Caffè, dopo aver annunciato l’apertura a gennaio. Il locale si trova in piazza XX Settembre, nello spazio che un tempo ospitava un negozio di abbigliamento. L’attività cerca personale e ha deciso di investire nel rilancio della zona. La nuova apertura rappresenta un passo importante per il settore della ristorazione nel cuore della città.

Lucca, 28 aprile 2026 – Detto fatto. Lo avevamo annunciato nel gennaio scorso e domani Eroica Caffè sbarca finalmente in centro, in piazza XX Settembre nell’ampio fondo che era di “Franco Montanelli abbigliamento“. Un brand già presente ai Navigli di Milano, a Porta Venezia, a Padova, e che si propone prima di tutto come punto di incontro per i ciclisti di tutte le età, celebrando la mitica corsa vintage. Sono Giorgia Totari e Andrea Campanile i gestori. https:www.lanazione.itfirenzeculturazubin-mehta-sophia-loren-intervista-ok91hxvk “Siamo alle rifiniture, mercoledì apriremo e più avanti faremo un’ inaugurazione ufficiale – dicono –. Abbiamo 50 posti a sedere all’interno e circa una ventina all’esterno, ovviamente con portabici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scommessa dell’Eroica Caffè, apertura in centro storico: “Cerchiamo personale”

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