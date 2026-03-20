Meloni incassa l’apertura Ue sulle bollette | Soddisfatta sì a misure nazionali

Dopo un Consiglio europeo durato circa tredici ore, la premier italiana si è fermata davanti ai giornalisti sotto l'Europa Palace per un breve punto stampa. Ha dichiarato di essere soddisfatta dell'apertura dell'Unione Europea sulle bollette e ha confermato il suo sostegno alle misure nazionali adottate in Italia. La leader ha parlato di un risultato positivo al termine di una lunga giornata di incontri e discussioni.

dal nostro inviato a Bruxelles Al termine di un Consiglio europeo fiume, durato circa tredici ore, Giorgia Meloni si ferma per un breve punto stampa sotto la cosiddetta "lanterna" dell'Europa Palace. A Bruxelles mancano ormai pochi minuti alla mezzanotte di giovedì e prima di rientrare a Roma la premier vuole tirare le somme del primo summit dei leader europei da quando, lo scorso 28 febbraio, l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha dato il via a una crisi che sta incendiando il Medio Oriente con ricadute pensatissime - soprattutto per l'Europa - sul fronte economico, a partire dal caro-carburanti. Hormuz e conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni incassa l’apertura Ue sulle bollette: "Soddisfatta, sì a misure nazionali" Articoli correlati Meloni rivendica le misure sulle bollette. Ma ora si affida all’UeIl Consiglio dei ministri approva le misure sull'energia per famiglie e imprese (ma resta in balìa del nulla osta di Bruxelles sull'Ets). Cos’è l’Ets, come incide sulle bollette e perché Meloni vorrebbe sospenderlo. Lo scontro con la UeRoma, 11 marzo 2026 – Il sistema europeo che mette un prezzo alle emissioni di CO2 torna al centro del confronto politico tra Roma e Bruxelles. Aggiornamenti e notizie su Meloni incassa Temi più discussi: >>>ANSA/Scontro in Ue sugli Ets, von der Leyen apre a Meloni sul dl bollette - Altre news - Ansa.it; Dai social al Tg1, Meloni occupa qualsiasi spazio; Guerra in Iran e aumento del prezzo di benzina e diesel: che cosa può fare il governo; Un paese anormale La divisione cronica dell’opposizione sulla politica estera fa vincere facile Meloni. La premier Meloni alla serata d’apertura di Sanremo 2026, sarebbe la prima volta nella storia del FestivalÈ possibile che la premier Giorgia Meloni, nella serata d’apertura di Sanremo 2026, possa essere seduta in prima fila all’Ariston. Si tratta di un’ipotesi, anche piuttosto quotata, ma ci sono ancora ... fanpage.it Paralimpiadi, Giorgia Meloni alla cerimonia d'apertura all'Arena di VeronaVERONA - La Fiamma di Olimpia sta per accendere nuovamente il braciere di Milano Cortina: il 6 marzo prossimo, infatti, cominceranno le Paralimpiadi e il fuoco dello sport darà il via alle gare tra ... ilgazzettino.it Record in Liguria. L’Unc sollecita il governo Meloni: «Avrebbe dovuto ridurre le accise 10 giorni fa, invece preferisce incassare milioni di euro in più al giorno» - facebook.com facebook Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude. Di Giovanni Lamberti x.com