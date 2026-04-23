Meteo come sarà l' estate 2026? Temperature sopra la media e rischio eventi estremi

Le previsioni indicano che l’estate 2026 potrebbe iniziare con temperature nella media, per poi risultare più calda nei mesi di luglio e agosto, con possibili ondate di caldo intenso e elevato umidità. Sono attese giornate caratterizzate da condizioni estreme, con un aumento del rischio di eventi climatici intensi. Le proiezioni si basano su modelli meteorologici a lungo termine, senza tuttavia garantire con certezza l’evoluzione delle condizioni climatiche.

Un’estate che potrebbe partire in sordina per poi ‘regalare’ giornate particolarmente calde e afose nei mesi clou di luglio e agosto. Sono queste le prime proiezioni — da prendere comunque con cautela, vista la distanza temporale — elaborate dal Consorzio Lamma della Regione Toscana.Estati sempre.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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