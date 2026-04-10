L'anticiclone che aveva portato il caldo si sta allontanando dall'Italia, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più instabili. Le previsioni indicano l'arrivo di maltempo su diverse regioni con piogge e temporali, accompagnate da un calo delle temperature. La situazione si svilupperà nelle prossime ore, con effetti che interesseranno vari territori del paese.

L’Italia è pronta a salutare l’anticiclone, e con lui anche il caldo e il bel tempo. Le previsioni meteo in vista del weekend, con una finestra su quel che sarà anche l’inizio della settimana a partire da lunedì 13 aprile, segnalano infatti prevalentemente bel tempo e temperature miti, ma che lasceranno spazio ora dopo ora ad alcune piovaschi pronti a rovinare i piani dei vacanzieri del fine settimana. Tra la perturbazione in arrivo dalla Francia e il vortice che dall’Algeria risalirà verso la Sardegna, le previsioni indicano un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Gli ultimi giorni di caldo e bel tempo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in calo

Anticiclone delle Azzorre porta primavera e caldo sull'Italia, temperature in rialzo sfioreranno i 20°CIl weekend sarà caratterizzato da un assaggio di primavera grazie all’arrivo in Italia dell’anticiclone delle Azzorre.

Italia tra le ultime piogge e l'anticiclone che porta il “caldo”: arriva l'anticipo di primaveraNelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l'Appennino.

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Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in caloL'anticiclone è ai saluti e le previsioni meteo per l'Italia segnalano l'arrivo del maltempo e temperature in calo nel weekend ... virgilio.it

Meteo: Weekend protetto dall'Anticiclone, ma da Domenica 12 fronte temporalesco dal Nord EuropaArrivano importanti aggiornamenti in vista del prossimo weekend: la previsione per l'11-12 Aprile è cambiata. Rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi, infatti, l'anticiclone resisterà più a lun ... ilmeteo.it