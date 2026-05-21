L' annuncio del sindaco Scordella | A Silvi in arrivo due nuovi medici di base nessuna carenza da giugno
Il sindaco di Silvi ha comunicato che entro giugno arriveranno due nuovi medici di base, garantendo così la copertura medica nel territorio. La notizia si inserisce in un contesto in cui si era ipotizzata una possibile carenza di attenzione sanitaria a partire dalla stessa data, a causa del pensionamento di due professionisti. La presenza di nuovi medici mira a mantenere attivo il servizio di assistenza primaria senza interruzioni.
Buone notizie per i cittadini di Silvi in merito alla presunta carenza di medici di base che potrebbe generarsi dal mese di giugno, quando due professionisti andranno in pensione. Il sindaco Andrea Scordella infatti ha avuto rassicurazioni in merito dalla Asl di competenza:Il sindaco, dopo aver. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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