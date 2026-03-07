Carenza di medici di base attivato l' ambulatorio sperimentale a Montereale

Da lunedì 9 marzo 2026, nell’ambulatorio sperimentale di assistenza primaria situato nel centro Menocchio di via Ciotti 1 a Montereale Valcellina, entreranno in servizio i medici di base. L'apertura di questa struttura mira a rispondere alla carenza di medici di medicina generale nel territorio. L’ambulatorio sarà operativo per offrire assistenza ai residenti locali.

Da lunedì 9 marzo 2026 l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria sarà attivo nel centro Menocchio di via Ciotti 1 a Montereale Valcellina. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune e l'Asfo, è nato dopo che il dottor Mian è andato in pensione. Da qui la necessità di trovare una sede idonea per il centro Asap. L’Amministrazione comunale ha candidato Montereale mettendo a disposizione i locali del Centro Menocchio. L'Asfo, al termine di un sopralluogo durante il quale è stata effettuata una valutazione della qualità degli spazi, ha scelto di stabilire proprio in questa sede il progetto sperimentale. Si tratta di un risultato significativo per l’intera comunità locale, affermano il sindaco e la giunta di Montereale Valcellina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

