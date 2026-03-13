Sp29 di Silvi chiusa per frana si verso il progetto definitivo Il sindaco Scordella | Obiettivo riaprire entro l' estate

La strada provinciale 29 di Silvi rimane chiusa da oltre un anno a causa di una frana che ha reso inaccessibile il tratto interessato. Il Comune ha annunciato che si sta procedendo con la definizione del progetto definitivo per intervenire sulla zona e ripristinare la viabilità. Il sindaco ha dichiarato che l’obiettivo è riaprire la strada entro l’estate.

Positivo il tavolo di lavoro con Comune, Provincia, Regione, Enel e Aca fa sapere il primo cittadino. Ora le scelte tecniche e poi, il 31 marzo, l'ultimo tavolo per l'approvazione e l'avvio dei lavori Si va verso il progetto definitivo per sistemare e riaprire la Sp29 per Silvi chiusa dall’anno scorso a causa di una frana. Parliamo della strada provinciale che collega la marina al centro storico e al cimitero comunale. Lo fa sapere il sindaco Andrea Scordella commentando l’esito del tavolo tra i rappresentanti del Comune, della Provincia della Regione, di Enel, di Aca, e dei proprietari dei terreni interessati dallo smottamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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