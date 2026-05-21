L’angelo della basilica cambia volto Marina Berlusconi dopo Meloni?
Le discussioni sull’aspetto dell’angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma sono proseguite negli ultimi giorni. Dopo che sono circolate voci su un possibile paragone con Marina Berlusconi, si sono susseguite diverse reazioni. L’opera, che era stata sottoposta a interventi di restauro, ora presenta alcune caratteristiche che hanno portato a confronti con la figura pubblica. La questione ha attirato l’attenzione di molti, generando commenti e discussioni tra cittadini e esperti.
Continuano le polemiche sull’ angelo restaurato della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, che ora si vocifera assomigli a Marina Berlusconi. Una vicenda già finita al centro del dibattito politico nei mesi scorsi per il presunto richiamo a Giorgia Meloni e che torna ora ad alimentare nuove discussioni. A intervenire è la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Cultura del Senato, che parla di "ossessione ideologica" e di "caccia alle streghe" contro un’opera d’arte sacra trasformata, secondo l’esponente di FdI, in un caso mediatico-politico. "Prima era Giorgia Meloni, ora si cercano somiglianze con altri personaggi pubblici in una caccia alle streghe, in questo caso all’angelo, degna di miglior causa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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L’angelo restaurato della basilica di #SanLorenzo in Lucina torna al centro delle polemiche a Roma. Dopo il paragone con Giorgia Meloni, sui social c’è chi vede ora nel volto dell’affresco una somiglianza con Marina Berlusconi. x.com
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