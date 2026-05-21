L’angelo della basilica cambia volto Marina Berlusconi dopo Meloni?

Le discussioni sull’aspetto dell’angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma sono proseguite negli ultimi giorni. Dopo che sono circolate voci su un possibile paragone con Marina Berlusconi, si sono susseguite diverse reazioni. L’opera, che era stata sottoposta a interventi di restauro, ora presenta alcune caratteristiche che hanno portato a confronti con la figura pubblica. La questione ha attirato l’attenzione di molti, generando commenti e discussioni tra cittadini e esperti.

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