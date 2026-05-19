L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto | dopo Meloni è caccia alla somiglianza Pare Elodie no è Marina B

Da secoloditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’angelo della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha recentemente subito un restauro che ha portato a nuove discussioni sui social. Dopo che il volto è stato paragonato a figure pubbliche come la presidente del Consiglio e altre personalità, le reazioni si sono moltiplicate, con alcuni utenti che suggeriscono somiglianze con cantanti e atlete. La questione ha attirato l’attenzione di diverse persone, diventando oggetto di commenti e confronti online.

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Prima Giorgia Meloni, ora Marina Berlusconi, Elodie o persino Paola Egonu. Non c’è pace per l’angelo della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, il cui volto restaurato continua a scatenare polemiche e discussioni sui social. Dopo le polemiche nate per l’incredibile somiglianza con la premier, il Vicariato aveva sollecitato il restauratore a ridisegnare il volto dell’angelo che recava in mano una piantina dell’Italia, con una figura meno riconducibile a immagini pubbliche. Operazione compiuta, mentre il restauro della basilica procede, con qualche imprevisto di troppo, incluso un incendio appiccato da un clochard, che le autorità non sono mai riuscite a identificare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto: dopo Meloni è caccia alla somiglianza. “Pare Elodie, no è Marina B.”
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