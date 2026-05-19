L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto | dopo Meloni è caccia alla somiglianza Pare Elodie no è Marina B

L’angelo della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha recentemente subito un restauro che ha portato a nuove discussioni sui social. Dopo che il volto è stato paragonato a figure pubbliche come la presidente del Consiglio e altre personalità, le reazioni si sono moltiplicate, con alcuni utenti che suggeriscono somiglianze con cantanti e atlete. La questione ha attirato l’attenzione di diverse persone, diventando oggetto di commenti e confronti online.

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