L’angelo di San Lorenzo in Lucina ancora non convince Dopo il volto di Meloni ora sembra Marina Berlusconi?

L’angelo restaurato di San Lorenzo in Lucina continua a suscitare discussioni tra i visitatori e gli storici dell’arte. Dopo che il volto di Giorgia Meloni era stato rimosso in seguito a proteste, ora si parla di possibili somiglianze con un’altra figura pubblica. Le variazioni del volto dell’angelo, infatti, hanno portato a confronti con un’altra personalità, alimentando nuove opinioni e dibattiti sulla natura e l’aspetto dell’opera. La questione resta aperta e al centro di diverse interpretazioni.

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