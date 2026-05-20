L’angelo di San Lorenzo in Lucina ancora non convince Dopo il volto di Meloni ora sembra Marina Berlusconi?
L’angelo restaurato di San Lorenzo in Lucina continua a suscitare discussioni tra i visitatori e gli storici dell’arte. Dopo che il volto di Giorgia Meloni era stato rimosso in seguito a proteste, ora si parla di possibili somiglianze con un’altra figura pubblica. Le variazioni del volto dell’angelo, infatti, hanno portato a confronti con un’altra personalità, alimentando nuove opinioni e dibattiti sulla natura e l’aspetto dell’opera. La questione resta aperta e al centro di diverse interpretazioni.
Roma, 20 maggio 2026 - Non c’è pace per l’angelo restaurato di San Lorenzo in Lucina. Se prima aveva il volto di Giorgia Meloni ed è stato cancellato dopo le proteste, ora si trovano nuove somiglianze e si alimentano nuove discussioni. Qualcuno dice infatti che l’affresco restaurato nella storica basilica romana somigli ora a Marina Berlusconi. Qualcun altro dice anche che somigli alla cantante Elodie. Ad ogni modo, il nuovo viso dell’angelo, realizzato dallo stesso artista che raffigurò la faccia (palesemente identica della premier), proprio non convince. Anche i social non risparmiano le critiche: su x ad esempio si punta il dito contro la bocca troppo carnosa del ritratto, “come le peggio influencer della nostra epoca”, è scritto, o sugli occhi non proporzionati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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L’angelo restaurato della basilica di #SanLorenzo in Lucina torna al centro delle polemiche a Roma. Dopo il paragone con Giorgia Meloni, sui social c’è chi vede ora nel volto dell’affresco una somiglianza con Marina Berlusconi. x.com
L’angelo di San Lorenzo in Lucina cambia volto: dopo Meloni è caccia alla somiglianza. Pare Elodie, no è Marina B.- facebook
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