Lanfranco Giacchetti sull' Area marina protetta | Sento affermazioni fuori luogo Un po' di coraggio su
Da Ancona arriva una presa di posizione del direttore dell’Ente Parco del Conero, che ha guidato l’ente dal 2007 al 2016. In una lettera, esprime il suo punto di vista sulla discussione in corso relativa all’Area marina protetta, commentando le affermazioni recenti del presidente del Parco del Conero. L’intervento si concentra sulle parole del presidente, che sono state giudicate poco lungimiranti, e invita a un maggiore coraggio nel dibattito. La questione riguarda le decisioni e le dichiarazioni in ambito di tutela ambientale e gestione del territorio.
ANCONA – Da Lanfranco Giacchetti, direttore dell’Ente Parco del Conero dal 2007 al 2016, riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, sto seguendo con attenzione il dibattito aperto dopo la dichiarazione del presidente del Parco del Conero Luigi Conte che, francamente, ho trovato poco lungimirante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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