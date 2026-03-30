Francesco Rubini Aic entra nel dibattito su Portonovo | Servono Area marina protetta e arretramento delle attività

Il capogruppo di Altra Idea di Città in Consiglio comunale ha ripetuto la richiesta di arretrare le strutture presenti a Portonovo e di istituire un’Area marina protetta nella zona. La proposta riguarda specificamente il bisogno di limitare le attività e di proteggere l’ambiente marino. La questione è stata sollevata più volte nel dibattito locale senza che siano state ancora adottate misure concrete.

Il Capogruppo in consiglio comunale di Altra Idea di Città esprime tutta la sua contrarietà alle barriere soffolte e torna a formulare due proposte a suo modo di vedere utile a preservare l'ambiente Ciò alla luce del dibattito sorto negli ultimi giorni tra i gestori delle attività della baia e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, con idee proposte e intenzioni che vanno in tutt’altra direzione. «Quanto appreso in questi giorni – sottolinea Rubini - in relazione a Portonovo ha davvero dell’incredibile. A fronte del naturale corso del mare tipico dei trattati di costa sottoposti a erosione ciclica, questa volta si parla con insistenza di scogliere, dopo aver già speso centinaia di migliaia di euro pubblici per ripascimenti a catena». 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Francesco Rubini (Aic) entra nel dibattito su Portonovo: «Servono Area marina protetta e arretramento delle attività» Articoli correlati Leggi anche: Capri diventa “Area marina protetta”: via libera all’unanimità dal Senato Sta per nascere l'Area Marina Protetta dell’isola di CapriNella seduta di stamattina, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che consentirà di avviare l’istruttoria tecnica per la sua...