Landini è in tv ad alzare i salari ci pensa il pm

Il segretario della confederazione sindacale è apparso in televisione, mentre un pubblico ministero ha deciso di intervenire direttamente nelle modalità di retribuzione dei lavoratori. Dopo aver affidato a un giudice l’amministrazione giudiziaria di una società di consegne a domicilio, accusata di pratiche di sfruttamento, il magistrato ha disposto aumenti salariali fino a 200 euro per i rider coinvolti. Questa decisione si inserisce in un quadro di interventi giudiziari riguardanti le condizioni di lavoro nel settore delle consegne.

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