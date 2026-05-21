Landini è in tv ad alzare i salari ci pensa il pm
Il segretario della confederazione sindacale è apparso in televisione, mentre un pubblico ministero ha deciso di intervenire direttamente nelle modalità di retribuzione dei lavoratori. Dopo aver affidato a un giudice l’amministrazione giudiziaria di una società di consegne a domicilio, accusata di pratiche di sfruttamento, il magistrato ha disposto aumenti salariali fino a 200 euro per i rider coinvolti. Questa decisione si inserisce in un quadro di interventi giudiziari riguardanti le condizioni di lavoro nel settore delle consegne.
Dopo aver messo in amministrazione giudiziaria Glovo, gigante delle consegne a domicilio accusato di sfruttamento, il magistrato Storari ha ottenuto aumenti fino a 200 euro per i rider. È quello che dovrebbe fare il sindacato, se non fosse impegnato a far politica. Altro che Landini. In Italia c’è un unico vero sindacalista: si chiama Paolo Storari. Il suo mestiere, in realtà, sarebbe quello di magistrato, ma che ci volete fare? Da un po’ di tempo, visto che nessuno lo fa, visto che la Cgil è troppo impegnata a fare politica per potersi anche occupare di chi lavora, e il suo segretario si dedica a far la guerra alla Meloni, mica ai salari da fame, tocca a un pubblico ministero tutelare i lavoratori. 🔗 Leggi su Laverita.info
LANDINI - L'UOMO CHE NON HA MAI LAVORATO
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