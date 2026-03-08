L’Ancona ci mette il cuore Ai biancorossi non riesce il miracolo in un Del Conero gonfio d’amore E’ la Pistoiese ad alzare il trofeo

L’Ancona affronta la Pistoiese nel Del Conero, che si riempie di tifosi pronti a sostenere i biancorossi. La partita termina con un risultato di 1-0 in favore della Pistoiese, che alza il trofeo. La formazione dell’Ancona schiera Mengucci tra i pali, mentre in campo ci sono Ceccarelli, Bonaccorsi, Rovinelli e Sparandeo. La Pistoiese risponde con i titolari e i subentranti, tra cui De Luca e Calisto.

Ancona 0 Pistoiese 1 (4-2-3-1): Mengucci; Ceccarelli (22' st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Sparandeo (26' st Calisto); Gelonese, Gerbaudo; Zini, D'Incoronato (26' st Polenta), Cericola; Babbi (14' st Teraschi). A disp. Salvati, Miola, Petito, Giordani, Markic. All. Maurizi. PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Tempre (48' st Pellegrino); Biagi (26' st Rossi), Maldonado (35' st Campagna), Della Latta; Kharmoud (48' st Accardi), Raicevic (23' st Pinzauti), Russo. A disp. Magalotti, Cuomo, Pelizzari, Sangaré Traoré. All. Lucarelli. Arbitro: Buzzone di Enna. Reti: 45' st Pinzauti. Note - Ammoniti: Bertolo, Gerbaudo; spettatori: 7135 di cui 685 ospiti; recuperi: 3' + 6'. Finale Coppa Italia, serie D: l'Ancona ci prova, ma il trofeo è della Pistoiese. Finisce 0-1Ancona, 7 marzo 2026 – La spinta di un Del Conero da favola, con oltre 7mila tifosi, non basta all'Ancona per ribaltare il risultato dell'andata.