ROMA – Così come Como-Inter (0-0), finisce in parità anche la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. In un clima surreale, con appena 3mila tifosi sugli spalti dell’Olimpico, termina 2-2 tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino. Dopo il gol annullato a Krstovic e la traversa di Zappacosta nella prima frazione di gioco, succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa avanti due volte con Dele-Bashiru e Dia e gli ospiti pronti a pareggiare immediatamente i conti con Pasalic e Musah. Tutto rimandato dunque alla gara di ritorno a Bergamo a fine aprile. “Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una buonissima squadra – commenta l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Mediaset al termine della sfida –. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Ci teniamo ad arrivare in finale. Samardzic? Può alzare il livello”

