Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di non colpire gli impianti energetici in Iran, una richiesta senza precedenti dall’inizio degli attacchi contro l’Iran. Questa decisione rappresenta un cambio di rotta, poiché finora gli alleati avevano agito senza restrizioni. La richiesta arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti e coinvolge anche il modello venezuelano e i rischi per i Paesi del Golfo.

Per la prima volta dall’inizio degli attacchi contro l’Ira gli Stati Uniti richiamano Israele provando a porre delle restrizioni alle azioni dell’alleato. Gli Usa, secondo quanto riporta Axios, hanno infatti chiesto al governo guidato da Benjamin Netanyahu e all’esercito di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane. Il messaggio di Washington, scrive Axios citando tre fonti a conoscenza della questione, è stato recapitato a un alto livello politico e al capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir. Una richiesta argomentata con tre motivazioni. L’amministrazione guidata da Donald Trump, innanzitutto, pensa già al dopoguerra: l’obiettivo Usa è quello di cooperare con il settore petrolifero iraniano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modello Venezuela e rischi per i Paesi del Golfo: perché Trump ha chiesto a Israele di non colpire gli impianti energetici in Iran

Articoli correlati

Attacco Usa e Israele all’Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adessoL’attacco Usa e Israele all’Iran segna un cambio di fase nella crisi mediorientale e rappresenta la scelta più drastica compiuta da Donald Trump dal...

Dalle navi «dimenticate» in Venezuela alle pressioni del Golfo, ecco perché Trump ha bloccato (per ora) l’attacco in Iran«Prendete il controllo delle istituzioni, i nostri aiuti stanno arrivando», aveva mandato a dire Donald Trump martedì ai “patrioti iraniani” in...

VENEZUELA la VERITÀ: quello che non Ti raccontano. Perchè Trump ha attaccato ora Come finirà

Altri aggiornamenti su Modello Venezuela

Discussioni sull' argomento Iran post Khamenei: modello Venezuela o modello Iraq?; Trump punta a Cuba dopo Iran e Venezuela: terzo cambio di regime in vista?; Trump ha iniziato un’altra guerra del petrolio; Il (pericoloso) equilibrio dei fluidi fra Venezuela, Usa, Cina e Iran.

Michael Walzer sull’Iran: «Gli Usa pensano al modello Venezuela. Una sollevazione popolare a Teheran? Difficile»Per il politologo Usa, difficile «prendere sul serio il cambio di regime, che alla fine sarà indebolito militarmente ma internamente resterà piuttosto forte. Se inviti gli iraniani nelle strade, li in ... corriere.it

#Venezuela, il “Modello Delcy”: la Realpolitik di Trump nel cortile di casa acortar.link/p6VNFn x.com

Altro che cambio di regime, Trump vuole replicare il modello Venezuela: il presidente Usa chiede di scegliere il nuovo leader in Iran facebook