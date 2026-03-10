L’Iran ha lanciato nuovi attacchi contro i paesi del Golfo mentre Trump annuncia che la guerra finirà presto

L’Iran ha condotto recenti attacchi contro i paesi del Golfo, con le sirene di allarme missilistico che sono suonate nelle prime ore del mattino a Dubai e nel Bahrein. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra “finirà presto”. Nessun dettaglio sui danni o sulle vittime è stato comunicato.

L’Iran ha lanciato nuovi attacchi contro i paesi del Golfo: le sirene di allarme missilistico hanno suonato nelle prime ore del mattino a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Bahrein. Riad ha distrutto due droni nella sua regione orientale ricca di petrolio. Il Kuwait ha invece abbattuto sei droni. I Pasdaran hanno poi annunciato di aver “colpito” la base aerea americana di Al-Harir, nel Kurdistan iracheno, bersagliata con “5 missili”. Trump ora dice che la guerra finirà «presto». A Miami, a margine di un evento elettorale dei Repubblicani. Ne ha parlato nei soliti toni piuttosto iperbolici e contraddittori: ha detto che l’esercito statunitense ha «spazzato via ogni singola forza militare in Iran», che la guerra finirà «presto» e che le minacce causate dall’Iran saranno presto rimosse «una volta per tutte». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

