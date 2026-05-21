L' allarme di Giorgetti | Previsioni molto serie se si prolunga il conflitto in Iran
Il ministro ha evidenziato che le conseguenze delle crisi geopolitiche dipendono dalla durata del conflitto in Iran. Ha specificato che se il conflitto si protrae a lungo, le ripercussioni saranno molto serie. La sua dichiarazione si basa sulle previsioni riguardanti l'eventuale estensione delle tensioni nella regione. Finora non sono stati forniti dettagli su possibili interventi o misure specifiche da parte delle autorità. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.
AGI - "Rispetto agli effetti delle crisi geopolitiche, la dimensione delle conseguenze dipende dalla durata del conflitto (in Iran). Se devo sentire, anche nei consessi internazionali al G7 di Parigi, le previsioni in caso di un prolungamento del conflitto sono molto serie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. "Non è solo il problema del prezzo della benzina - ha aggiunto - ma anche rispetto ad alcune catene di fornitura, come quelle relative all'industria". "Verso il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno". "Sono partito per Cipro con un quadro abbastanza delineato della misura, ora la stanno limando. 🔗 Leggi su Agi.it
Sullo stesso argomento
Petrolio verso i 150 dollari se la guerra con l’Iran si prolunga: l’allarme del QatarIl conflitto con l’Iran potrebbe avere conseguenze pesantissime sul mercato globale dell’energia.
Regno Unito in allarme: a rischio le scorte di farmaci (anche oncologici) se il conflitto in Iran dovesse continuareAllarme nel Regno Unito per una possibile carenza di farmaci che riguardano anche terapie importanti come quelle oncologiche, e conseguente rialzo...
La Prealpina. . L'allarme fertilizzanti e il rischio di un disastro umanitario: GUARDA e ASCOLTA l'intervento del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'assemblea di Confagricoltura a Varese facebook
#Medicodifamiglia - Results on X | Live Posts & Updates x.com
I tecnici del Mef svelano: a marzo 2026 spuntati fuori 8,4 miliardi di bonus edilizi spesi che nessuno aveva visto. Così il deficit ha sfondato il 3% del Pil. Non per colpa di Conte reddit
Italia a rischio recessione, l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisiIl ministro dell’Economia Giorgetti ha avvisato gli altri membri del Governo che l’Italia potrebbe entrare in recessione nel 2026 ... quifinanza.it
La crisi dell’energia. Giorgetti lancia l’allarme: Rischiamo la recessioneTre settimane, poi se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l ... quotidiano.net