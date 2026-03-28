Regno Unito in allarme | a rischio le scorte di farmaci anche oncologici se il conflitto in Iran dovesse continuare

Il Regno Unito sta affrontando un potenziale problema di approvvigionamento di farmaci, tra cui alcune terapie oncologiche, a causa di un possibile prolungamento del conflitto in Iran. Le autorità monitorano la situazione e si prevedono possibili aumenti dei costi dei medicinali in caso di riduzioni delle scorte. La questione riguarda principalmente la disponibilità di farmaci essenziali per diverse terapie.

Allarme nel Regno Unito per una possibile carenza di farmaci che riguardano anche terapie importanti come quelle oncologiche, e conseguente rialzo dei prezzi. La causa è legata alla guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti-Israele e Iran. Dalla fiction alla realtà: nella serie Hostage (Netflix 2025) gli sceneggiatori fanno partire la storia da un incontro tra il primo ministro e la presidente francese, a cui Londra è costretta a chiedere un rifornimento di farmaci per il sistema sanitario nazionale Nhs. Oggi, in un contesto decisamente più concreto, le preoccupazioni del governo inglese sono legate al blocco delle merci nello stretto di Hormuz; un tema che è stato rilanciato in evidenza dal Guardian. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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