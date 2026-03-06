Il Qatar avverte che se il conflitto con l’Iran dovesse continuare, il prezzo del petrolio potrebbe avvicinarsi ai 150 dollari al barile. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore, che temono un impatto significativo sui mercati energetici mondiali. Le tensioni tra i due paesi sono al centro di questa analisi, mentre gli esperti monitorano attentamente l’evolversi degli eventi.

Il conflitto con l’Iran potrebbe avere conseguenze pesantissime sul mercato globale dell’energia. Se la crisi dovesse prolungarsi, i principali produttori del Golfo potrebbero sospendere le esportazioni nel giro di poche settimane, con il rischio di un balzo del prezzo del petrolio fino a circa 150 dollari al barile.È lo scenario delineato dal ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, in un’intervista al Financial Times, in cui ha avvertito che la prosecuzione delle tensioni potrebbe innescare una grave crisi energetica e industriale a livello globale. Secondo al-Kaabi, i produttori della regione potrebbero presto essere costretti a ricorrere alla clausola di forza maggiore, uno strumento contrattuale che consente di sospendere le consegne quando eventi straordinari rendono impossibile rispettare gli impegni commerciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petrolio verso i 150 dollari se la guerra con l’Iran si prolunga: l’allarme del Qatar

Leggi anche: Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari». L'Iran: «Offerte di mediazione da alcuni Paesi» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"

Leggi anche: Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari». Meloni: «Si torni al dialogo». Kiev invia esperti di droni | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"

Contenuti utili per approfondire Petrolio verso.

Temi più discussi: La comunità crypto teme che l'Iran possa soffocare l'offerta di petrolio e far crollare i mercati, ma potrebbe essere un allarmismo eccessivo; Petrolio verso 150 dollari: scenario estremo se Hormuz resta bloccato; Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz; Crypto in rialzo e petrolio verso l’apertura | Solana tra Bande di Bollinger e resistenze [Analisi].

Nuove previsioni sul prezzo del petrolio. Conviene comprare ora? Verso i $100 al barileIl nuovo target price degli analisti sul petrolio implica un upside del 38,40% per il WTI e del 25% per il Brent. msn.com

Petrolio in forte rialzo, ecco cosa spinge i prezzi verso l’altoIl future sul Wti torna sopra 73 dollari al barile e quello sul Brent va verso 77 dollari al barile tra tensioni geopolitiche e sanzioni. Gli esperti spiegano perché i prezzi potrebbero aver toccato ... milanofinanza.it

Petrolio: dritti dritti verso i 100 dollari al barile. L'impennata più forte e rapida dall'inizio della guerra in Ucraina, ma in un periodo che sarebbe stato di eccesso di offerta. L'economia mondiale è seriamente sull'orlo del precipizio. x.com

Gli effetti della Guerra di Trump e Netanyahu cominciano ad essere percepiti nitidamente anche nella Valle del Petrolio. Il Gasolio schizza velocemente verso i 2€/Litro anche all' "Eni Station" di Villa d’Agri #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook