Stasera alle 20 si gioca l'ultima giornata del campionato saudi, con la sfida tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il Damac, squadra in difficoltà e a rischio retrocessione, mentre l’Al Hilal di Inzaghi affronta l’Al-Fayha, già salvo e con un vantaggio di due punti rispetto ai rivali. La partita si potrà seguire anche in televisione, e decreterà la squadra che si laureerà campione nazionale. Entrambe le gare si disputano contemporaneamente, rendendo il finale di stagione particolarmente atteso.

Cristiano Ronaldo o Simone Inzaghi? Al Nassr o Al Hilal? Chi sarà campione dell'Arabia Saudita? La risposta giungerà intorno alle 22. Ovvero al termine degli ultimi 90' della Saudi Pro League che si conclude dopo 34 tappe in leggero anticipo rispetto alle date degli anni passati per permettere all'Arabia Saudita e ai tanti nazionali che la giocano di prepararsi al Mondiale. Cristiano Ronaldo o Simone Inzaghi, dunque. All'ultimo turno l'ardua sentenza. Con il fuoriclasse portoghese, stella dell'Al Nassr, che è a tre punti dal primo successo con la squadra che lo ha ingaggiato nel 2023. Per il club, invece, sarebbe il 10° titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Al Nassr di CR7 o l'Al Hilal di Simone Inzaghi? Gli ultimi 90' assegnano il titolo saudita

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AL NASSR vs AL HILAL EN VIVO con Cristiano Ronaldo por fecha 14 de la Saudi Pro League | REACCIÓN

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