Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa | sceicchi e tifosi a bastonate dopo il pareggio di Inzaghi al 98°

Dopo il pareggio arrivato all'ultimo minuto di gioco, la partita tra Al Nassr e Al Hilal è degenerata in una rissa tra tifosi e sceicchi. L'incontro, già caratterizzato da momenti di tensione e proteste, si è concluso con scontri fisici tra le due fazioni. Testimoni riferiscono di lanci di oggetti e di persone che si sono affrontate tra le tribune, creando una scena di caos totale.

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La rissa Al Nassr-Al Hilal è arrivata puntuale dopo una partita che aveva già attraversato tutti i livelli del caos calcistico saudita. La sfida che doveva consegnare il titolo nazionale a Cristiano Ronaldo è invece finita 1-1, grazie a un gol dell’Al Hilal di Simone Inzaghi al 98° minuto — un gol “assurdo” come lo aveva già definito chi seguiva la partita, arrivato su un errore clamoroso del portiere avversario. Quello che è successo subito dopo il triplice fischio, però, non è più una questione di campo. Secondo quanto riportato dai media locali sauditi e dai video circolati immediatamente sui social, alcuni tifosi dell’Al Hilal avrebbero raggiunto il settore VIP dello stadio, dove erano presenti dirigenti, sceicchi e ospiti dell’Al Nassr.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa: sceicchi e tifosi a bastonate dopo il pareggio di Inzaghi al 98° ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti: sceicchi e tifosi si prendono a bastonateIl pari nel recupero dell’Al Hilal rinvia la festa per il titolo nazionale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo Dopo il fischio finale esplode il caos... Al Nassr-Al Hilal, sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine matchL'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la... Temi più discussi: Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlights; L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa; Al Nassr-Al Hilal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Al-Nassr-Al-Hilal: analisi e probabili formazioni 12/05/2026 Saudi Pro League. VIDEO / Pari rocambolesco tra Al-Hilal e Al-Nassr: in tribuna si prendono a bastonate x.com Al Nassr 1 - [1] Al Hilal - Bento 90+8' (Ottimo autogol) - reddit.com reddit Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti: sceicchi e tifosi si prendono a bastonateIl pari nel recupero dell’Al Hilal rinvia la festa per il titolo nazionale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo Dopo il fischio finale esplode il caos ... fanpage.it Follia dopo Al Nassr-Al Hilal 1-1: sceicchi e tifosi si prendono a bastonate sugli spaltiIl pareggio arrivato nei minuti di recupero tra Al Nassr e Al Hilal, con la papera del portiere Bento, ha rinviato all’ultimo istante la possibile festa scudetto della squadra di Cristiano Ronaldo, sc ... calciomercato.com