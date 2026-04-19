Al-Nassr in crisi | il derby contro l’Al-Hilal che salva il sogno di CR7
L’Al-Nassr si trova in una situazione complicata dopo il pareggio con l’Al-Ettifaq, che mette a rischio la possibilità di ottenere un successo immediato nel campionato saudita. Il club aveva sperato di consolidare la propria posizione, ma ora si trova a dover affrontare una fase difficile. La prossima sfida con l’Al-Hilal rappresenta un’occasione importante per risollevare le sorti della squadra e mantenere vive le speranze di raggiungere gli obiettivi stagionali.
Il sogno di un successo sportivo immediato in Arabia Saudita rischia di svanire per l’Al-Nassr, che si trova ora in una posizione di estrema difficoltà dopo il pareggio ottenuto contro l’Al-Ettifaq. La squadra, che fino a soli quindici giorni fa sembrava destinata a dominare la Saudi Pro League grazie a una striscia vincente di 10 successi consecutivi su 10 sfide, deve ora affrontare una prova decisiva lunedì prossimo contro l’Al-Hilal per non vedere tramontare le proprie possibilità di vittoria del campionato. L’ambizioso progetto saudita tra numeri e realtà. Quando nel gennaio 2023 il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) ha siglato l’accordo per portare Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, l’obiettivo andava ben oltre i confini del rettangolo verde.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Al-Hilal 2-2 Al-Taawoun: punto di recupero dei cacciatori del titolo della Pro League ma perdono terreno su Al-NassrRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.
Una raccolta di contenuti
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Il talento sembra proprio scorrere nel DNA della famiglia di Cristiano Ronaldo. Suo figlio, Cristiano Ronaldo Jr., continua a far parlare di sé nelle giovanili dell’Al-Nassr, confermando di avere qualità sempre più evidenti. Nell’ultima sfida del campionato facebook
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