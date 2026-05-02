Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del falso maresciallo | arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo Strada

Il 39enne era già noto ai poliziotti della Squadra Mobile di Torino che, fin dal suo arrivo in città, non lo hanno mai perso di vista. È stata un'articolata attività investigativa messa in campo dalla squadra di Davide Corazzini a incastrare sul fatto l'uomo che, residente nel napoletano, era.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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