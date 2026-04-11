Falso militare porta via soldi e gioielli a un anziano | arrestato dai veri carabinieri

Un uomo che si spacciava da militare ha tentato di truffare un anziano nel territorio di Eboli, portandogli via soldi e gioielli. L’individuo è stato arrestato dai carabinieri, che hanno intercettato e fermato il soggetto prima che potesse allontanarsi. L’operazione ha impedito che il malvivente proseguisse con il suo tentativo di raggiro ai danni di altre persone della zona.

Ancora un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana, questa volta nel territorio di Eboli, dove un malvivente ha messo in atto il classico raggiro del falso appartenente alle forze dell’ordine per farsi consegnare denaro e oggetti di valore.La tentata truffaSecondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tentano di spillare 40mila euro. Falso carabiniere truffa anziano e i veri militari stoppano il raggirodi Gaia Papi Un intervento tempestivo che ha evitato un danno economico ingente e dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze... Leggi anche: Finto maresciallo cerca di truffare un disabile per 14mila euro di oro. Arrestato dai veri Carabinieri Argomenti più discussi: Questo è il museo più attuale di sempre e si trova in Italia; (? FOTO) Carpineto Romano, anziana smaschera la truffa del falso carabiniere: quattro arresti alla vigilia di Pasqua; Barrafranca, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri scoperti e denunciati; Truffa del finto carabiniere, anziana raggirata consegna oro e orologi. In manette un uomo di 46 anni, con precedenti penali, arrivato da Napoli. Si è presentato a casa della 73enne, spacciandosi per un militare, e con un falso pretesto le ha portato via gioielli e contanti. Poi è stato fermato a Treviglio: ora è ai domiciliari - facebook.com facebook