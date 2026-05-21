L’agricoltura di ieri e oggi Evento Coldiretti-Unibo
Un evento pubblico si è svolto a Palazzo Vespignani di Imola, organizzato da Coldiretti e dall’Università di Bologna, dedicato all’evoluzione dell’agricoltura nel tempo. L’iniziativa ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore per analizzare i cambiamenti nel paesaggio agrario e le trasformazioni delle pratiche agricole. Durante l’incontro sono state presentate testimonianze e dati sulle differenze tra l’agricoltura di ieri e quella di oggi, offrendo uno spaccato sulla storia e le evoluzioni recenti del settore.
Un incontro pubblico a Palazzo Vespignani di Imola per capire l’evoluzione del paesaggio agrario. Si intitola ‘Le trasformazioni dell’uso suolo nel Nuovo Circondario Imolese a partire da metà dell’Ottocento: l’agricoltura di ieri e di oggi’ l’evento promosso da Coldiretti e Unibo che farà tappa oggi, dalle 18.30 alle 21, alla sede universitaria imolese al civico numero 24 di via Garibaldi (iscrizione obbligatoria sul portale sidafonline.it). Docenti dell’Ateneo di Bologna e rappresentanti del settore agricolo chiamati a raccolta per analizzare le traiettorie di cambiamento dei territori agricoli della zona e per riflettere sulle sfide... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Scontro a Unibo: Cua blocca evento sì al referendumUn confronto acceso ha scosso il plesso di Giurisprudenza dell’Università di Bologna questa sera, dove un gruppo studentesco ha cercato di impedire...
L’Unibo fa un salto nel futuro: laboratori e spazi all’avanguardia per la ricerca in agricoltura. “Polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione”Bologna, 20 aprile 2026 – Sono state inaugurate le nuove infrastrutture del Centro Didattico Sperimentale di Cadriano dell’UniBo: un investimento da...
L’agricoltura di ieri e oggi. Evento Coldiretti-UniboEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it
Il Villaggio Coldiretti torna a Latina: dal 22 al 24 maggio il centro città si trasforma nel cuore dell’agricoltura pontinaTorna il Villaggio Coldiretti Latina, torna dal 22 al 24 maggio il grande evento dedicato all’agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale che si snoderà tra Piazza del Popolo, via ... radioluna.it