L’agricoltura di ieri e oggi Evento Coldiretti-Unibo

Un evento pubblico si è svolto a Palazzo Vespignani di Imola, organizzato da Coldiretti e dall’Università di Bologna, dedicato all’evoluzione dell’agricoltura nel tempo. L’iniziativa ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore per analizzare i cambiamenti nel paesaggio agrario e le trasformazioni delle pratiche agricole. Durante l’incontro sono state presentate testimonianze e dati sulle differenze tra l’agricoltura di ieri e quella di oggi, offrendo uno spaccato sulla storia e le evoluzioni recenti del settore.

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