Scontro a Unibo | Cua blocca evento sì al referendum

Questa sera all’Università di Bologna, nel plesso di Giurisprudenza, si è verificato uno scontro tra un gruppo di studenti e organizzatori di un evento sul referendum. Gli studenti hanno tentato di bloccare fisicamente l’inizio della discussione, creando tensione tra le parti e interrompendo momentaneamente il normale svolgimento dell’appuntamento. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla disputa in corso.

Un confronto acceso ha scosso il plesso di Giurisprudenza dell'Università di Bologna questa sera, dove un gruppo studentesco ha cercato di impedire fisicamente lo svolgimento di un incontro sul referendum. L'occupazione del luogo da parte del collettivo Cua si scontra con la determinazione di Azione Universitaria a portare avanti l'iniziativa in Aula B. Mentre i primi invocano la memoria storica per bloccare la presenza di chi sostiene il sì, i secondi rifiutano di ritirarsi davanti alle pressioni. Il capogruppo Galeazzo Bignami ha definito l'accaduto come una violazione della libertà di pensiero, mentre il senatore Marco Lisei ha parlato di vergogna e autoritarismo.