L’aeroporto si appresta a una svolta con il nuovo consiglio di amministrazione, guidato da un manager perugino di 65 anni con una lunga esperienza nel settore aziendale. La nomina del nuovo Cda è stata annunciata nelle ultime settimane e rappresenta un cambiamento rispetto alla gestione precedente. La figura scelta per la guida ha un passato professionale ricco di incarichi di responsabilità. La nomina è stata formalizzata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla strategia futura.

Perugia, 21 maggio 2026 – È perugino, ha 65 anni e una carriera da manager aziendale di rilievo assoluto. Andrea Ragnetti, in passato alla guida anche di Alitalia, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, la società che gestisce l’aeroporto San Francesco di Sant’Egidio. L’annuncio è arrivato ieri da parte della presidente Stefania Proietti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’interno dello scalo perugino e a cui ha preso parte, oltre a Ragnetti, anche l’amministratore unico di Sviluppumbria (che detiene la maggioranza di Sase), Luca Ferrucci. Il manager perugino, eletto all’unanimità, ha iniziato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aeroporto cambia marcia, il perugino Ragnetti guida il nuovo Cda di Sase

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco, Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di SasePresentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi: il...

Sase, Ragnetti punta al milione di passeggeri: gestione senza politica? Domande chiave Come farà il nuovo management a raggiungere il milione di passeggeri? Chi sono i professionisti scelti per guidare lo scalo umbro?...

L’aeroporto cambia marcia, il perugino Ragnetti guida il nuovo Cda di SaseIl manager 65enne è stato Ad di Alitalia. Tutti umbri gli altri: Mencaroni, la commercialista Sannipola, la prof Puglia e il fondatore di Borgo Brufa ... lanazione.it

Nominato il nuovo cda di Sase: nel board dell’aeroporto anche l’assisana Doriana SannipolaNel corso della conferenza stampa che si è svolta all’Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi al termine del Cda che ha visto la nomina del nuovo presidente di Sase, carica per la quale è sta ... assisinews.it