Sase Ragnetti punta al milione di passeggeri | gestione senza politica

Il nuovo management dello scalo umbro si prepara a raggiungere l’obiettivo di un milione di passeggeri, puntando su una gestione tecnica e senza coinvolgimenti politici. Sono stati nominati professionisti specializzati nel settore aeroportuale per guidare la struttura, mentre i dettagli sulla strategia per aumentare il traffico non sono stati ancora resi pubblici. La società di gestione ha confermato l’intenzione di migliorare i servizi e promuovere il rilancio dello scalo, senza specificare le misure precise adottate.

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? Domande chiave Come farà il nuovo management a raggiungere il milione di passeggeri?. Chi sono i professionisti scelti per guidare lo scalo umbro?. Come verranno utilizzati i 12 milioni di euro per gli investimenti?. Perché la gestione autonoma è fondamentale per evitare influenze politiche?.? In Breve Nuovo CdA con Doriana Sannipola, Deborah Puglia, Giorgio Mencaroni e Andrea Sfascia.. Piano triennale da 4,5 milioni di euro per la gestione operativa.. Investimenti da 12 milioni tramite Fondo di Coesione e fondi del Mef.. Valutazione tecnica per potenziare i collegamenti aerei verso l'hub di Milano.. Il nuovo presidente della Sase, Ragnetti, ha presentato il consiglio di amministrazione a Sant’Egidio oggi, fissando l’obiettivo di raggiungere un milione di passeggeri e chiedendo una gestione aziendale priva di influenze politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sase, Ragnetti punta al milione di passeggeri: gestione senza politica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento VIDEO Aeroporto internazionale San Francesco, Andrea Ragnetti nuovo presidente del cda di SasePresentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi: il... TWS sfida i record: il nuovo album punta al milione di copieIl gruppo TWS si avvia verso un traguardo storico nel mercato discografico grazie al successo straordinario dei preordini per il nuovo mini album...