CASALETTO VAPRIO (Cremona) "Siamo proprio un po’ stufi". Lo dicono i gestori del supermercato “D più” di Casaletto Vaprio, che ha subito il terzo furto in pochi mesi, ma stavolta almeno con la consolazione che il ladro è stato fermato dai carabinieri. "L’allarme è scattato dopo la mezzanotte - raccontano i gestori - e il ladro ha fatto man bassa di prodotti, riempiendo tre borse di plastica. Prima di andarsene ha aperto anche la cassa, ma non ha trovato nulla". "Per introdursi tra i reparti ha sfondato un vetro di una finestra che dà su un cortile privato. Abbiamo visto praticamente in diretta il ladro frugare tra le corsie e riempire tre borse di merce – proseguono –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladro nel market filmato in diretta e poi acciuffato

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