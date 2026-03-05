È stato catturato un uomo sospettato di aver compiuto diversi furti tra gennaio e febbraio nella provincia di Arezzo. L’individuo è ritenuto responsabile di aver messo a segno un colpo da circa 3.000 euro. La polizia ha identificato e fermato il presunto autore delle azioni criminose, che ora dovrà rispondere delle accuse.

È ritenuto l’autore di una serie di furti commessi tra gennaio e febbraio scorsi nella provincia di Arezzo. I carabinieri di Bibbiena hanno arrestato un ventenne, dando esecuzione a un’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Arezzo ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, accogliendo le richieste del pm sulla base degli accertamenti condotti dai militari. La decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione del quadro indiziario, che ha evidenziato come le precedenti misure non fossero più idonee a garantire la sicurezza e prevenire i reati. Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acciuffato il ladro seriale. Ultimo colpo da 3mila euro

