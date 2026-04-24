In un bar di Civitanova, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo che si avvicina al bancone, apre la cassa e prende alcune banconote da cinquanta euro. Il fatto è stato registrato dalle telecamere di sicurezza del locale, che hanno documentato l’episodio. Nessuno è rimasto ferito e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o indagini in corso.

Si sporge dietro il bancone, apre la cassa e arraffa qualche banconota da cinquanta euro. Così è stato messo a segno un furto al bar Servidei di Civitanova. E non sarebbe l’unico locale preso di mira. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 22.30, nel noto bar di via Saragat. In quel momento nel locale c’era solo un cliente e chi era dietro il bancone si era momentaneamente allontanato, per andare a sistemare la stanza accanto. "Come si vede bene dai filmati – ha raccontato il titolare, Marco Servidei – un ragazzo ha aperto la cassa e ha preso i soldi, in tutta tranquillità". Lì per lì la sua mossa era sfuggita. In seguito però "un dipendente si è accorto che mancavano le banconote da cinquanta euro – prosegue il titolare – e così sono andato a vedere i filmati delle telecamere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ladro in azione al bar. Filmato dalle telecamere

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