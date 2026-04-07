Viale Regione furto con spaccata da Prezzemolo & Vitale | ladro si ferisce ma porta via 600 euro

Un tentativo di furto con spaccata in un negozio di alimentari lungo viale Regione ha portato a un episodio con conseguenze inattese. Tre persone sono riuscite a portare via circa 600 euro, ma uno di loro si è ferito durante l’azione, perdendo molto sangue. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In tre si sono “guadagnati” un bottino di appena 600 euro, ma uno di loro ha perso una grossa quantità di sangue. Un furto è stato messo a segno alla vigilia di Pasqua nel punto vendita della catena Prezzemolo & Vitale di viale Regione Siciliana, alle spalle di via Aquileia. La banda, arrivata di sera a bordo di una Fiat 500 con ogni probabilità rubata, si è posizionata davanti al punto vendita. Uno sarebbe rimasto sul mezzo, con il motore accesso, il secondo avrebbe fatto da palo mentre il terzo si sarebbe occupato di prendere a mazzate e sfondare una vetrina vicino all’ingresso. Ad accorgersene l’indomani mattina sarebbero stati gli stessi dipendenti del supermercato che hanno trovato la vetrina in frantumi, una grande quantità di sangue e i registratori di cassa vuoti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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