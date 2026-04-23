Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto | salvata da un carabiniere fuori servizio

Una donna anziana è caduta dal suo balcone, rimanendo sospesa nel vuoto in una zona residenziale. Un carabiniere fuori servizio, presente sul luogo, ha subito intervenuto e ha tratto in salvo la donna. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, senza che si registrassero feriti gravi. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, che hanno assistito la vittima prima di trasportarla in ospedale.

Perugia, 23 aprile 2026 - Ancora una volta gli uomini dell'Arma dimostrano il loro spirito di servizio, il coraggio e il senso del dovere nel nome della collettività. I fatti: a Citerna, un carabiniere libero dal servizio, si è reso protagonista di un tempestivo e decisivo intervento che ha consentito di mettere in salvo un’anziana i n grave pericolo di vita, dopo essere precipitata dal balcone e rimasta sospesa nel vuoto. I fatti. Il militare, mentre transitava a bordo della propria autovettura privata, ha notato la signora che, nel tentativo di recuperare alcuni capi di abbigliamento, sporgendosi eccessivamente dalla ringhiera ha perso l’equilibrio, cadendo su una tettoia sottostante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizio Notizie correlate Leggi anche: Ultranovantenne cade dal balcone e finisce su una tettoia: salvata da un carabiniere Leggi anche: Niscemi, la biblioteca rimane sospesa nel vuoto: le immagini del drone Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Anziana cade in casa: salvata dai vigili del fuoco; Non ci risponde più, allertati dal 118 i vigili del fuoco fanno irruzione in casa: la donna era scivolata nella vasca; Dal Nord/Ovest: Cuorgné, bimbo di 2 anni cade dal balcone: l'elicottero lo porta al Regina Margherita. Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizioE' successo a Citerna. La donna, 90 anni, si era sporta per recuperare alcuni panni stesi. Ma è caduta su una tettoia precaria. Un uomo dell'Arma, fuori servizio, ha visto la scena ed è intervenuto ... lanazione.it Cade dal balcone, anziana salvata da carabiniere fuori servizioA Citerna un carabiniere fuori servizio, in forza alla Compagnia di Città di Castello, ha salvato un’anziana di oltre 90 anni caduta su una tettoia mentre cercava di recuperare dei vestiti dal balcone ... umbria24.it Terni, auto in retromarcia abbatte un muro: anziana cade e finisce in ospedale Terni – Nella tarda mattinata di sabato 18 aprile, in via Pascoli, una donna alla guida di un’auto, durante una manovra in retromarcia, ha urtato e abbattuto il muro di recinzione di u - facebook.com facebook