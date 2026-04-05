Tentano il colpo al supermercato messi in fuga dall' allarme

Due individui a bordo di un'auto hanno tentato di entrare nel supermercato di via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere. Tuttavia, sono stati messi in fuga dall'allarme di sicurezza che si è attivato durante il tentativo di effrazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche. Nessuno è rimasto ferito e i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell'intervento.

Hanno cercato di introdursi nel supermercato Piccolo di via del lavoro a Santa Maria Capua Vetere, due ladri giunti a bordo di un'auto. Uno di loro è sceso e si è avvicinato all'ingresso principale per capire se all'interno della struttura ci fosse qualcuno di guardia. E' proprio in quel momento che l’allarme è scattato e i due malviventi si sono dileguati. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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