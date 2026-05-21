Ladri fanno irruzione nel supermercato | Non ci lasciamo intimidire

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un supermercato situato in via Generale De Lucia a Santa Maria a Vico è stato preso di mira da alcuni ladri. Secondo le prime versioni, gli autori dell’irruzione sono entrati nell’esercizio commerciale senza autorizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle eventuali conseguenze per il negozio. La polizia è intervenuta per acquisire elementi utili alle indagini sul fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Irruzione dei ladri in un supermercato di via Generale De Lucia a Santa Maria a Vico. E’ quanto accaduto nel corso della notte tra mercoledì e giovedì.Intorno alle 3,50, i malfattori hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale. Almeno tre i componenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vallo, furto al supermercato: diffuso il video del colpo

Video Vallo, furto al supermercato: diffuso il video del colpo

Sullo stesso argomento

Fanno irruzione nella villa di una coppia di Morbegno, li sequestrano e svuotano la cassaforte: ladri in fugaUn coppia di Morbegno (Sondrio) è stata derubata e sequestrata in casa da una banda di ladri.

"Non ci risponde più", allertati dal 118 i vigili del fuoco fanno irruzione in casa: la donna era scivolata nella vascaNon riuscivano a mettersi in contatto con una donna anziana e per sincerarsi che non le fosse accaduto qualcosa di grave, hanno lanciato una...

Fanno irruzione nella villa di una coppia di Morbegno, li sequestrano e svuotano la cassaforte: ladri in fugaUn coppia di Morbegno (Sondrio) è stata derubata e sequestrata in casa da una banda di ladri. I rapinatori hanno svuotato la cassaforte e li hanno legati per impedirgli di chiamare i soccorsi. Breakin ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web