Ladri fanno irruzione nel supermercato | Non ci lasciamo intimidire

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un supermercato situato in via Generale De Lucia a Santa Maria a Vico è stato preso di mira da alcuni ladri. Secondo le prime versioni, gli autori dell’irruzione sono entrati nell’esercizio commerciale senza autorizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle eventuali conseguenze per il negozio. La polizia è intervenuta per acquisire elementi utili alle indagini sul fatto.

Irruzione dei ladri in un supermercato di via Generale De Lucia a Santa Maria a Vico. E’ quanto accaduto nel corso della notte tra mercoledì e giovedì.Intorno alle 3,50, i malfattori hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale. Almeno tre i componenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Vallo, furto al supermercato: diffuso il video del colpo

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