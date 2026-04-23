Fiumicino ad alto rischio incendi boschivi scatta l’ordinanza | tutti i divieti

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Fiumicino ha emanato un’ordinanza che introduce diversi divieti per contenere il rischio di incendi boschivi. La decisione si basa sull’aumento delle temperature e sulla presenza di condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme nelle zone verdi e nelle aree rurali del territorio comunale. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni e coinvolge residenti, visitatori e attività agricole.

Fiumicino, 23 aprile 2026 – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comune di Fiumicino corre ai ripari sul fronte del rischio incendi. Il sindaco Mario Baccini ha firmato l’ordinanza n. 24 del 22 aprile 2026, con cui vengono introdotte misure di prevenzione per il periodo di massima pericolosità, fissato dal 15 giugno al 30 settembre, oltre ai periodi di allerta che comprendono tutti i fine settimana e i festivi non domenicali da maggio a fine ottobre. Il provvedimento parte da un dato preciso: Fiumicino rientra nella classe di pericolosità molto alta per gli incendi boschivi. Da qui la decisione di rafforzare i divieti e imporre...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Allerta incendi boschivi in Lombardia: scatta il codice arancione, i divieti in vigore provincia per provinciaIl Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio a Ponza, volontaria gravemente ferita. Metalli (FdI): Il soccorso urgente spetta ai Vigili del Fuoco; Cos’è diventata l’Italia; Fiumicino. Scuola Lido del Faro chiusa per rischio sanitario: intervento immediato del Comune; SuperEnalotto, colpo a Fiumicino: centrato un 5 nel weekend fortunato del Lazio. Rischio incendi boschivi a Fiumicino, sindaco firma ordinanza: quali sono le regoleRischio incendi boschivi nel Comune di Fiumicino. Il sindaco ha firmato l’ordinanza con le regole per l’estate 2026. Il territorio, che si estende per oltre 212 Kmq da Fiumicino alle zone di Tragliata ... msn.com Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da FiumicinoUn serpentone bianco in viaggio dall’aeroporto di Fiumicino fino al Centro della Capitale, clacson impazziti dei pendolari imbottigliati in una giornata di traffico che partendo dallo scalo Leonardo ... ilmessaggero.it #Motta osannato, #Sarri abbraccia tutti: la festa dei tifosi della #Lazio a Fiumicino x.com A Fiumicino un utente riceve una multa mentre era all'estero: il Car Valet avrebbe usato l'auto... Attenzione ai servizi 'non ufficiali'. https://auto.everyeye.it/notizie/attenti-parcheggiare-aeroporto-utilizza-auto-via-873649.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook