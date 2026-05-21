Laboratorio Teatro Ragazzi lunedì 25 maggio Il gioco degli amori sbagliati in Goldonetta
Lunedì 25 maggio, alle 18 in Goldonetta per la rassegna Laboratori in scena organizzata dal Teatro Goldoni, saliranno sul palco gli allievi del Laboratorio Teatro ragazzi con "Il gioco degli amori sbagliati" (regia è di Alessandra Donati e Deborah De Girolamo). Questo spettacolo nasce da un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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#TEATRO IT'S A DRESS, NOT A YES il laboratorio giovani del @metastasioprato al Fabbricone a cura di Angela Antonini, in una sfilata ribelle tra corpi e vestiti di protesta, diretta da Edoardo Donatini. Di @zingrillo @comunepo | @regionetoscana | @ERT_T x.com
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