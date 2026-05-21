Laboratorio Teatro Ragazzi lunedì 25 maggio Il gioco degli amori sbagliati in Goldonetta

Da livornotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 25 maggio, alle 18 in Goldonetta per la rassegna Laboratori in scena organizzata dal Teatro Goldoni, saliranno sul palco gli allievi del Laboratorio Teatro ragazzi con "Il gioco degli amori sbagliati" (regia è di Alessandra Donati e Deborah De Girolamo). Questo spettacolo nasce da un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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