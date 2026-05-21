Nei prossimi episodi de La Promessa, in onda dal 25 al 31 maggio, le tensioni aumentano con l’arrivo di Don Cristobal come nuovo maggiordomo. La sua presenza crea conflitti all’interno della famiglia e tra la servitù, in particolare con Ricardo. La gestione della tenuta continua a essere un campo di battaglia tra Catalina e Martina, mentre la scomparsa di Esmeralda preoccupa tutti. La forza di una donna puntate turche: nozze e fuga finale di Sirin Don Cristobal e le tensioni familiari. Don Cristobal si presenta come una figura autoritaria, generando malcontento tra i servitori. La sua decisione di non riassumere Santos inizialmente aumenta le frustrazioni, ma Ricardo e Pia riescono a convincerlo a rivedere la sua scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - La Promessa: tensioni e amori nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026

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