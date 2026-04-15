Capo d’Orlando al via i lavori all’ufficio postale | arriva il progetto Polis

A Capo d’Orlando sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di via Roma, inseriti nel progetto “Polis” di Poste Italiane. L’obiettivo è migliorare i servizi e avvicinare l’amministrazione ai cittadini nei centri con meno di 15 mila abitanti. Il cantiere mira a modernizzare le strutture e a potenziare le attività postali nell’area. La riqualificazione interessa principalmente l’interno dell’edificio e le infrastrutture connesse.

Un cantiere per innovare i servizi e avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. Sono partiti a Capo d’Orlando i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di via Roma, inserito nel progetto “Polis” di Poste Italiane, pensato per potenziare l’offerta nei centri con meno di 15 mila.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste... Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto PolisLa nuova sede di via Marcarelli, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alberi abbattuti in autostrada, si allarga la protesta: diffida al Cas anche dal sindaco di Capo d’Orlando; Giornata del mare a Capo d’Orlando Marina; Prevenzione gratuita, ampia adesione al Lions Day a Capo d’Orlando; Capo d’Orlando, blackout e orgoglio, a Lumezzane finisce 94-72. Capo d’Orlando – Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino a cena in un ristorantePresenza a sorpresa a Capo d’Orlando nella serata di ieri, martedì 14 aprile. Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è ... 98zero.com Prevenzione gratuita, ampia adesione al Lions Day a Capo d’OrlandoA Capo d’Orlando si è registrata una partecipazione significativa in occasione del Lions Day 2026, iniziativa promossa dal Lions Club Capo d’Orlando sotto ... canalesicilia.it Salis: "Comodo scaricare le responsabilità sui sindaci". L'ex capo della polizia Gabrielli: "Inutile la corsa ad arruolare agenti" - facebook.com facebook Usa, alla Camera i democratici chiedono l’impeachment del capo del Pentagono Hegseth x.com