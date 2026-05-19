Passaporti e certificati riapre l' ufficio postale di Cesate

L’ufficio postale di Cesate, in provincia di Milano, ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. Da oggi, i cittadini possono nuovamente richiedere passaporti e certificati presso il punto di servizio. La riapertura si è verificata subito dopo la conclusione delle operazioni di restyling, che hanno interessato gli spazi e le strutture interne. L’ufficio torna così a svolgere le sue funzioni normalmente, offrendo i servizi ai residenti della zona.

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