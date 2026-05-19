Passaporti e certificati riapre l' ufficio postale di Cesate

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Cesate, in provincia di Milano, ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. Da oggi, i cittadini possono nuovamente richiedere passaporti e certificati presso il punto di servizio. La riapertura si è verificata subito dopo la conclusione delle operazioni di restyling, che hanno interessato gli spazi e le strutture interne. L’ufficio torna così a svolgere le sue funzioni normalmente, offrendo i servizi ai residenti della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ufficio postale di Cesate (Milano) ha riaperto al pubblico dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. La sede di via Suor Lazzarotto è stata riqualificata seguendo il modello Polis, l’iniziativa di Poste italiane finalizzata a trasformare gli sportelli locali in centri polifunzionali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Poste Italiane, riapre lufficio postale di Spresiano @valdotv

Video Poste Italiane, riapre lufficio postale di Spresiano @valdotv

Sullo stesso argomento

125 passaporti in un anno nell'ufficio postale di Concordia SagittariaL’ufficio postale di Concordia Sagittaria si distingue tra i più attivi della città metropolitana di Venezia per numero di richieste di prima...

Leggi anche: Passaporti in ufficio postale: 206mila documenti in due anni

passaporti e certificati riapreSan Gimignano e il futuro. Passaporto: per la richiesta recarsi all’ufficio postalePercorso di semplificazione e vicinanza ai cittadini. Servizi sempre più moderni efficienti e accessibili a tutti, dice soddisfatto il sindaco Andrea Marrucci . lanazione.it

passaporti e certificati riaprePoste: il passaporto si può richiedere anche in provincia di SienaSIENA. Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia ... ilcittadinoonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web