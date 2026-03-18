Anna Trocker partecipa alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 grazie a una wild-card, che le permette di competere in entrambo le discipline. La atleta ha ottenuto il diritto di gareggiare in questa fase, che si svolge in una località ancora da definire, portando così a termine un percorso di qualificazione attraverso criteri specifici. La sua presenza rappresenta un doppio impegno in questa importante manifestazione internazionale.

Anna Trocker ha acquisito il diritto a partecipare alle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina si è imposta ai Mondiali Junior sia nel gigante che nello slalom e dunque, in quanto campionessa iridata di categoria, potrà prendere parte all’ultima gara stagionale del circuito maggiore. Per le discipline tecniche, però, occorrerà attendere: lo slalom femminile avrà luogo martedì 24 marzo, con le due manche previste alle 10.30 ed alle 13.30, mentre il gigante femminile è in programma mercoledì 25 marzo, con le due run calendarizzate alle 9.30 ed alle 12.30. Ricordiamo che alle Finali di Coppa del Mondo prendono parte le prime 25 della classifica di ciascuna specialità, tutte le atlete che hanno superato i 500 punti nella graduatoria generale, la campionessa olimpica e, appunto, la campionessa dei Mondiali Junior. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggia Anna Trocker alle finali di Coppa del Mondo: doppio impegno da wild-card

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