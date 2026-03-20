Chi è Dzumhur l'avversario di Sinner al Miami Open che ha un passato da attore vero

Dzumhur è un tennista bosniaco che ha conquistato tre titoli ATP e ha raggiunto la posizione numero 23 nel ranking mondiale. Oltre alla carriera sportiva, ha avuto un passato come attore, partecipando da bambino a un film che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino. Al Miami Open si prepara ad affrontare Sinner nel torneo maschile.