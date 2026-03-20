Chi è Dzumhur l'avversario di Sinner al Miami Open che ha un passato da attore vero
Dzumhur è un tennista bosniaco che ha conquistato tre titoli ATP e ha raggiunto la posizione numero 23 nel ranking mondiale. Oltre alla carriera sportiva, ha avuto un passato come attore, partecipando da bambino a un film che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino. Al Miami Open si prepara ad affrontare Sinner nel torneo maschile.
Il tennista bosniaco ha vinto 3 titoli ATP, è stato anche numero 23, ma nel suo curriculum c'è anche la partecipazione, da ragazzino, a un film vincitore dell'Orso d'Oro di Berlino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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