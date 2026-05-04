Voragine in via Terracina | traffico in tilt

Questa mattina una voragine si è formata in via Terracina, a Fuorigrotta, causando gravi disagi alla circolazione stradale. Il cedimento del manto stradale ha provocato l’interruzione di parte della strada e ha reso difficile il passaggio di veicoli nella zona. Polizia locale e tecnici sono intervenuti sul posto per valutare la situazione e gestire l’emergenza. La viabilità risulta fortemente compromessa in tutta l’area circostante.

Voragine questa mattina in via Terracina a Fuorigrotta, che sta portando ripercussioni importanti sul traffico veicolare della zona. Deviate diverse linee bus dell'Anm.Sul posto gli agenti della Municipale e gli operai della Napoli Servizi per mettere in sicurezza la buca in attesa dei lavori.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Voragine in strada in via Terracina, bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi Leggi anche: Nuova voragine in piazza Crispi, intervento dei tecnici e traffico in tilt Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Voragine in strada in via Terracina, bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi; Voragine in via Guido Reni, strada chiusa; Latina, si apre una voragine in Via Guido Reni vicino all’ospedale; Latina: voragine beffa in via Villafranca, a pochi giorni dalla posa del nuovo asfalto. Voragine in strada in via Terracina, bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggiUna voragine si è aperta questa mattina in via Terracina a Fuorigrotta. Sul posto protezione civile, polizia locale e Napoli Servizi. Deviate diverse linee bus. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ne ... fanpage.it Voragine in via Terracina: traffico in tiltVoragine questa mattina in via Terracina a Fuorigrotta, che sta portando ripercussioni importanti sul traffico veicolare della zona. Deviate diverse linee bus dell'Anm. Sul posto gli agenti della Muni ... napolitoday.it Una profonda voragine si è aperta questa mattina, lunedì 4 maggio, lungo via Terracina, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Fuorigrotta e Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli. Il cedimento del manto stradale si è verificato nei pressi della fe - facebook.com facebook