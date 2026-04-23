Incidente in via Messina Marine camion si ribalta | strada chiusa e traffico in tilt

Oggi via Messina Marine è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un’auto e un camion carico di merce, causando il ribaltamento del mezzo pesante. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, con ripercussioni evidenti sulla circolazione locale. La situazione ha provocato ingorghi e disagi per gli automobilisti in transito nella zona. I soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un incidente tra un’auto e un mezzo pesante che trasportava merce in via Messina Marine ha mandato in tilt la viabilità. Nell’impatto il camion si è ribaltato, occupando la carreggiata. Dalle 7 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per gestire.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tiltUn incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sulla Pontina in questo lunedì 23 febbraio che si preannuncia difficile per chi viaggia sulla... Leggi anche: Violento incidente in Super, camion cisterna si ribalta: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Traffico paralizzato a Palermo, grosso Tir ribaltato blocca la via Messina Marine; Tir si scontra con un'auto e si ribalta in via Messina Marine, Palermo è tagliata in due VIDEO; Tir si ribalta a Palermo, due feriti; Incidente in via Messina Marine, camion si ribalta: strada chiusa e traffico in tilt. Tir si ribalta in via Messina Marine, traffico paralizzato a PalermoTraffico di Palermo paralizzato questa mattina per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più impor ... ansa.it Tir si scontra con un'auto e si ribalta in via Messina Marine, Palermo è tagliata in dueUn incidente sta paralizzando il traffico a Palermo, in via Messina Marine. Un autoarticolato si è ribaltato dopo uno scontro con un’auto e si è coricato su un fianco, ostruendo qualsiasi possibilità ... gazzettadelsud.it SCONTRO FRA AUTO E TIR, CHE SI RIBALTA: TRAFFICO PARALIZZATO A PALERMO | Succede in via Messina Marine | i dettagli leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/23/scontro-con-unauto-tir-si-ribalta-in-via-messina-marine-palermo-traffico-paral - facebook.com facebook