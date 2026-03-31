Una vita per la Gambalunga dopo 36 anni tra libri e cultura la direttrice della biblioteca va in pensione

Il sindaco e gli assessori hanno incontrato martedì mattina in residenza comunale Nadia Bizzocchi, che ha concluso il suo incarico come direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga dopo 36 anni di servizio dedicati ai libri e alla cultura. L'incontro si è svolto nell’ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Ultimo giorno di servizio per Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca Gambalunga: il saluto del sindaco e della giunta dopo oltre 30 anni di carriera Un momento istituzionale e insieme umano, per ringraziare una professionista entrata in servizio al Comune di Rimini il 1° ottobre 1988 e che ha dedicato l'intera carriera alla Gambalunga, contribuendo in modo determinante a farne uno dei luoghi culturali più amati e frequentati della città, in particolare dai giovani. Dal 2022, anno in cui il sindaco Sadegholvaad le aveva affidato la direzione dell'istituzione dopo una selezione pubblica, Nadia Bizzocchi ha guidato la biblioteca... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una vita per la Gambalunga, dopo 36 anni tra libri e cultura la direttrice della biblioteca va in pensione Articoli correlati Una vita dedicata alla cultura, in pensione la direttrice dei Teatri di Cattolica Simonetta SalvettiDopo circa 27 anni alla guida dei teatri e successivamente dei servizi culturali di Cattolica, dell’Arena della Regina (fino al 2018) e del MystFest... Leggi anche: Dopo 36 anni tra sirene e interventi, lo storico capo reparto saluta i vigili del fuoco e va in pensione Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Un patrimonio di immagini che raccontano la città: la Gambalunga acquisisce l’archivio di Pasquale Bove; Il maestro Hervé Tullet : Punti, linee e libertà: l’arte per i bambini; Venerdì 27 marzo, ore 17.30, Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga. Tommaso Panozzo, presenta: La città dell’estate; Una settimana di eventi tra presentazioni di libri, musica, teatro, cinema. Sabato inaugurazione della nuova piscina comunale a Viserba. Archivio Bove alla Gambalunga: 337mila immagini sulla Rimini contemporaneaLa Biblioteca Gambalunga amplia il proprio patrimonio documentario con l’acquisizione dell’archivio fotografico di Pasquale Bove, fotoreporter attivo per ... chiamamicitta.it Cartoni Animati e Sigle senza tempo: Memorie a 8bit. . Penultimo appuntamento della settimana in compagnia delle sigle cantate da Cristina D'Avena! Riascoltiamo la deliziosa sigla dell'anime della Nippon animation: "Papà Gambalunga", che nei primi anni ' - facebook.com facebook La Biblioteca Gambalunga acquisisce l’archivio fotografico di Pasquale Bove x.com